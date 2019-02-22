إعلان قائمة المحترفين لمباراتىّ النيجر ونيجيريا 3 مارس

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ النيجر ونيجيريا يوم 3 مارس المقبل.
ينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 من نفس الشهر ببرج العرب بالإسكندرية ثم السفر للنيجر يوم 20 أو 21 مارس استعداداً لمواجهة النيجر أحد أيام 22 أو 23 مارس ثم التوجه لنيجيريا لمواجهتها يوم 26 من نفس الشهر على متن طائرة خاصة.
واستقر أجيرى على إراحة بعض المحترفين فى المعسكر المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى.
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