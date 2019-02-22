«نجوى» تطلب الخلع: «ما بيصليش حتى الجمعة.. وعاوزني ألبس قصير»

زواج عن حب بدأ منذ سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين على مر 9 سنوات، انتهى بعد تقدم «نادية.م» صاحبة الـ32عامًا، بدعوى «خلع» أمام محكمة الأسرة حملت رقم 1658/2018، ضد زوجها «أحمد.ر» 33 عامًا، مهندس ديكور، بعدما خشيت ألا تقيم حدود الله.

تروي الزوجة الثلاثينية، لـ«هن»: «اتجوزنا بعد ما كنا زمايل في الجامعة ووقتها مكنتش محجبة وكنا أصحاب وبعد التخرج ساعدني في الشغل وتوطدت علاقتنا أكتر وحبينا بعض واتجوزنا لكن بعد الحمل شغلي كمهندسة ديكور بقى صعب لأنه بيحتاج حركة كتير وكمان هو كان بيرفض إني أتابع شغل مع العمال لوحدي، فقعدت في البيت وخلفت بنتي الأولى وبعدها بكام سنة ابني وخلال الفترة دي ربنا أهداني لدراسة القرآن والمواظبة على الصلاة وكنت دايمًا بدعو زوجي بالحسنى لكنه عمره ما استجاب».

خلافات بين الزوجين بسبب التزام الزوجة، تضيف «نادية»: «مبطلبش منه حاجة صعبة.. نفسي بس يلتزم في الصلاة لو مش عشانه عشان ولادنا يشوفوه بيصلي ويطبعه بطبعه.. ابني بيسألني هو ليه بابا مش بيصلي زيك بقيت محرجة وكل ما أفتح معاه الموضوع ده يتعصب عليّ ويقولي هو ربنا بتاعك لوحدك أنا علاقتي بربنا كويسة وأنا حر.. خليكي أنتي في الخيمة اللي أنتي لابساها دي (في إشارة منه إلى عدم رضاه عن ارتدائها النقاب) في الأول كنت بحاول أرضيه عشان خاطر ربنا لكن مبقتش قادرة أحتمل واحد مبيصليش حتى الجمعة».

حياة متغيرة عاشتها «نادية»: «بدل ما يدعمني ويفرح إن مراته وعرضه مستورة وبتحب ربنا بيتريق عليّ وعايزني أبقى زي السافرات رغم إنه شجعني على الحجاب قبل كدا لكن عايزني أتحجب على مزاجه ألبس بنطلونات وقصير وأحط مكياج عشان أبقى ستايل وأليق بالوسط بتاعه وصحباته البنات.. عشان كدا استحالة العشرة بينا.. مفيش بالنسبة لي خيار بين رضا ربنا ورضا جوزي وربنا يسامحنا لو أخطأنا.. طلبت منه الطلاق بهدوء لكنه رفض وقالي هو ده الدين بتاعك عشان كدا لجأت للطلاق عشان مش عايزة أربط اسمي وحياتي بيه».

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