ردا على دعوات خلع الحجاب.."فوتوسيشن" لمنتقبات في الحديقة: النقاب مش عائق

ردًا على دعوات تحرير المرأة وخلع النقاب دعت جهاد عبدالعزيز، مصورة منتقبة من الشرقية، لحضور يوم ترفيهي بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، وعمل جلسة تصوير للمنتقبات فيها.

وقالت في دعوتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "بما ان في كلام كده عن كتاب بيتكلم عن قلع الحجاب والجو اللي مش حابه اتكلم فيه لان خير الرد ع السفهاء الصمت لذالك قررت ان انا هعمل سيشن هديه وهجمع فيه كل المنتقبات اللي قريبين من الزقازيق، ونعمل يوم حلو كده ع ديش بارتي صغير ونتصور فيه واللي عايزه تلبس النقاب تيجي معانا البسهولها وتفرح معانا".

وأضافت في تدوينتها، "يالا مين قال جاي علشان اضيفها ف الجروب ونتفق ع يوم، اعملوله شير وشيروه عندكم وف الجروبات علشان نكون كتير، واعملي منشن لصحابك يجو معاكم".

ونشرت جهاد خريجة كلية أصول الدين بالأزهر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لليوم الترفيهي الذي حضره عدد كبير من المنتقبات.

وعلقت: "قررت من اسبوعين كده اجمع المنتقبات عكس للي قالت اننا نحرر نفسنا وان ده تعقيد والكلام ده ومكنتش عارفه ان فيه بنات كتير فعلا هتيجي بس كان الاقبال مميز جدا".

وأضافت: "النقاب عمره ماكان عائق بيمنعنا من حاجه ولا هو تعقيد ولا تخلف ولا جهل ولا اي حاجه احنا دايما فخورين بكل حاجه بنعملها البسي النقاب ومتقلعيهوش" .

وتابعت: "من فرحتي باليوم مش عارفه اعبر ولا اقول حاجه بس اليوم كان مميز بكل تفاصيله طلعنا بصحبه صالحه ومش هنسيب بعض ابدا هنفضل دايما فخورين بنفسنا اكلنا ولعبنا وعملنا حاجات كتير وهنكرر ده تاني كتير".

وطالبت جهاد عبدالعزيز المنتقبات بالخروج: "اتجمعو ياجماعه واخرجو وفرحو نفسكو متكبتوش نفسكم ابدا ومتقلعوش النقاب واتفرجو ع الصور" ووعدت بنشر الفيديوهات حال وجود تفاعل مع الصور واختتمت منشورها بهاشتاج " فخورين بنقابنا" و"غرابيب سود".

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