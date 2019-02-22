"ويزو" عن أول هدية أحضرها لها زوجها: "صينية محشي كرنب وورق عنب وكفتة"

كشفت الفنانة "ويزو" عن تفاصيل أول هدية أحضرها لها زوجها، الفنان شريف حسني، في أول "فلانتين" بعد خطوبتهما.

وقالت "ويزو"، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC"، إنها فوجئت بخطيبها يدخل عليها "مسرح مصر" وهو يحمل كيسي هدايا، ففتحت الكيس الأول فوجدته عبارة عن "صينية محشي كرنب وورق عنب، وكاتب بالكفتة كلمة بحبك وزند".

وأوضحت "ويزو"، أن كيس الهدايا الآخر كان يوجد فيه "دبدوب على شكل عريس وعروسة".

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