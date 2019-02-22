"بولغاري" تكرّم الحضارة الرومانية في ساعة "لوتشيا" الجديدة

استوحت "بولغاري" BULGARI ساعة "لوتشيا" Lvcea الجديدة الفاخرة، من الحضارة الرومانية العريقة، حيث تتلألأ الساعات الجديدة بالذهب الوردي والأبيض مع الماس وتمنح معصمكِ أناقة لا تُضاهى.

تم تصميم ساعات لوتشيا Lvcea من بولغاري من وحي فن "الفسيفساء" في روما القديمة، حيث تتكون من مربعات دقيقة وصغيرة للغاية من الذهب الوردي الذي يزين قلب الساعة، أما أساور الساعة مصنوعة من جلد "الغالوشا"، فالساعات الجديدة تكرّم في تصميمها "المزولة الشمسية" التي تعد أقدم الأدوات المستخدمة في روما القديمة لقياس الوقت .

ساعة لوتشيا تجمع بين الضوء والوقت

تستحوذ ساعات لوتشيا Lvcea من بولغاري على قوة وبريق الضوء فكلمة لوتشيا مُشتقة من "لوتشي" والتي تعني الضوء بالإيطالية فتنعكس الإضاءة على وجه الساعة لتجمع بذلك بين التصميم العصري الفاخر وآصالة الماضي، وهي من الذهب الوردي 18 قيراط أو الذهب الأبيض مرصعة بالألماس مع وجه فسيفساء من الذهب الوردي أو الأبيض وأساور جلد الغالوشا باللون البرونزي والفضي الداكن، تبلغ قيمتها 146,000 درهم إماراتي .

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