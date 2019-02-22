طرق تطبيق الهايلايتر في النهار للحصول على مكياج ناعم وأنيق

تُضيف إضاءة الوجه "الهايلايتر" بريق وحيوية خاصة مع مكياج أنيق وناعم وعند تطبيق الهايلايتر صباحاً أو في أوقات الدوام دائماً مانقع في فخ "المبالغه" في مقدار الهايلايتر واختيار نوع لا يلائم إطلالة مكياج نهاري.

ولكي تحصلين على مكياج ناعم يبرز جمالكِ صباحًا باستخدام الهايلايتر اتبعي النصائح التالية :

اختيار الهايلايتر

الخطوة الأولى، لمكياج ناعم صباحاً هو اختيار أنواع ملائمة لإطلالة النهار لذلك يجب اختيار الهايلايتر الخالي من الغليترز و أيضاً الهايلايتر ذات الإضاءة الناعمة أو المتوسطة ابتعدي عن الإضاءة القوية، نفضل استخدام الإضاءة البودرة لسهولة التحكم بها.

تمهيد البشرة

ويعمل الهايلايتر على إبراز البشرة جيداً فإذا كنتِ تعانين من مسامات واسعة أو بثور فظهورها يتضاعف مع تطبيق الهايلايتر لذلك يجب استخدام مرطب جيد للبشرة أومُمهد " برايمر " أو كريم BB ، لتهيئة و توحيد ملمس بشرتكِ.

مناطق التطبيق

قومي باستخدام فرشاة هايلايتر صغيرة الحجم أو بأصابعكِ وضعي الهايلايتر على أعلى عظام الوجنتين لبريق بشرتكِ و كذلك أعلى الشفاه في منطقة القوس بالمنتصف وفي مدمع العين ، بذلك تحصلين على مكياج نهاري مُضئ بنعومة بدون مبالغة.

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