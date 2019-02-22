الريش والملابس الفضفاضة أبرز صيحات الموضة لخريف وشتاء 2019

شهد أسبوع الموضة لفصلي الخريف والشتاء لعام 2019 إبداعًا كبيرًا، حيث كان مثيرًا حقًا، ليس فقط لجرأته، والتي رأيناها أيضًا في الصيف الماضي، ولكن أيضاً للكاريزما التي امتلكها، وعلى الرغم من أنه لم يمتلك إطلالات مثيرة ولكن كانت هناك أنماط جريئة وأزياء ضخمة خطفت الأضواء، ولم يكن أمامنا سوى أن نجمع لك أهم الصيحات التي لفتت نظرنا حتى الآن من عروض أزياء أسبوع الموضة بنيويورك لحريف وشتاء 2019.

١- الكاروه بالطبع هناك سبب وراء اختياري لصيحة الكاروه لتكون بأول القائمة. فقد كانت هذه الصيحة حاضرة جداً هذا العام ، أكثر من أي وقت مضى. فعلى مدار الفترة الماضية انتشرت بشكل كبير بالمتاجر. ونعتقد أنها ستلقى انتشار أكبر الفترة المقبلة.undefined

٢- الجوارب الطويلة الضيقة عادت من جديد الجوارب الضيقة الطويلة إلى عالم الموضة. وفي الحقيقة لم أدري يوماً كيف يمكنني تنسيق الصيحة الملونة منها، ولكن بعد رؤيتها بأسبوع الموضة، أصبح بإمكاني أن أستوحي إطلالتي منها. فيمكن تنسيقها مع التنانير والفساتين. فتلك الجوارب الشفافة الضيقة بدت مثيرة كتلك المنقوشة والتي ظهرت بعرض Rodarte و مريم ناصر.undefined

٣- الريش ويبدو أن موضة الريش تعود بقوة هذا العام. حيث تم دمجه مع عدد من الفساتين والتنانير وكذلك السترات. فهي تلفت الانتباه وتضيف انطباع مثالي وجذاب.undefined

٤- صيحة الـMonochrome بالنسبة لي فصيحة الألوان الأحادية أو الـMonochrome هي المفضلة والمحببة لي. فهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها. فما يميزها هي أنه يمكنك ارتداء نفس اللون من رأسك وحتى قدميك.undefined

٥- النقوش والطبعات التجريدية في السابق كان الفن التجريدي سواء في النقوش أو الطباعة يظهر بقوة في الجوارب. ولكن هذه المرة يمكنك أن تجده بقوة في مختلف التصميمات.undefined

٦- الملابس الفضفاضة والواسعة من بين الصيحات التي كانت لافتة للنظر بشكل كبير هو تلك الملابس الفضفاضة والواسعة. وما كان لافتاً للانتباه حقاً هو أن نرى إطلالات بالكامل بهذا الشكل ومع ذلك تبدو رائعة وجذابة.undefined

٧- التنانير وما خطف الأنظار فعلاً هي صيحة التنانير والتي تنوعت بشكل ملحوظ. فجاءت طويلة تارة، وأخرى منقوشة، وأخرى ذات ألوان متدرجة. ولفتت نظري إحدى مدوني الموضة على انستجرام والتي أمتلك بشأنها هوس خاص بشأنها وتدعى Eva Chen. إلى أن الاتجاه المقبل بعالم التنانير هي تلك المتوسطة الطول.

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