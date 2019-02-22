فشل الفنان شريف حسني في فقرة "التحدي" في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أمام زوجته الفنانة "ويزو".
وطبقًا لقواعد الفقرة فإن الفائز يجب أن يصدر حكم على الخاسر ويقوم الخاسر بتنفيذ الحكم نتيجة لخسارته.
وحكمت "ويزو" على زوجها أن يحملها "الحكم أنك تشيلني"، ليرد عليها زوجها: "ليه هو أنا عملتها في الفرح؟"، لترد عليه "ويزو": "لا بس هتشيلني هنا!"، ليسخر شريف حسني متسائلًا: "ليه هو هنا أرض المعجزات؟".
ورفض شريف حسني أن يحمل زوجته، قائلًا: "صعب والله الموضوع"، مشيرًا إلى أنه يوم زفافهم حمل فستان فرح "ويزو" بعدما خلعته ولف به في الشقة وقال لها: "شيلتك أهه".
كانت هذه تفاصيل خبر "ويزو" تطلب من زوجها أن "يشيلها".. والأخير: "صعب والله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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