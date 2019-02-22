هشام مبارك مبسوط قوي : جاله كارت إئتمان

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 06:56 صباحاً - مبروك يا مان جالك كارت ائتمان!

احم احم !

هشام مبارك

– كنتي بتكلمي مين يا أمينة ع الصبح صوتك صحاني من أحلي نومة؟

– ده البنك يا خويا !

– ياولية قولي كلام غير ده والبنك حايكلمك ليه إن شاء الله عشان يقولك رصيدك بقي كام ولا أسعار البورصة!

– بتتريق عليا يا سي السيد الله يسامحك.

– ربنا يسامحنا كلنا يا أمينة.. حاتقولي كنتي بتكلمي مين ولا أطين عيشتك النهاردة؟!

– بلاش بس يا خويا الحمقة الكدابة دي هو أنا من إمتي كدبت عليك؟

– ما داهية يا أمينة لتكوني بتخنصري من مصروف البيت ولا بتاخدي من جيبي وانا نايم وعملتيلك حساب في البنك من ورايا؟

– جيب إيه يا بو جيب مليان انت.. إيش تاخد الريح من البلاط وبعدين من امتي انا بامد إيدي علي جيوبك من غير ما قولك؟!

– اللهم طولك يا روح طب يا ستي ما تزعليش خلاص صدقت إن البنك كان طالبك.. قوليلي بقي عايز إيه سي البنك منك يا أمينة؟

– قال عايزين يبعتولي بيتزا هارت!

– هههههه الله يحظك يا أمينة اسمها فيزا كارد يا ولية

– وتطلع إيه البيزا كارد دي يا خويا؟

– يا ولية حتفضلي جاهلة لإمتي دي فلوس البنك يحطهالك في رصيدك وانتي تسحبي منها أو تشتري بيها وقت ما تحبي.

– يعني أخيرا الحكومة يا سي السيد حست بينا وبوجعنا وحاتدينا كروت نسحب بيها فلوس زي ماحنا عايزين؟

– لا لا لا ماتفهميش غلط يا أمينة الفلوس دي مش هدية ثم إن الحكومة ملهاش دعوة بالبنوك لكن البنوك زي ما تقولي كده عندها سيولة وبتسلفها للناس تفك زنقتها وترجع تاخدها تاني لما الزنقة تتفك.

– طب وإللي زنقته ما بتتفكش يا سي السيد زي حالاتك كده يسدد الفلوس إزاي؟

– البنوك ملهاش دعوة يا أمينة هي تاخد فلوسها في الوقت اللي عايزاه وأي تأخير يتحسب عليكي فوايد ورسوم وحاجات من دي.

– طب وعلي إيه اللفة الطويلة دي؟

– ما هو انتي لو بتقري وتكتبي كنتي عرفتي اننا داخلين علي مرحلة الشمول المالي.

– ويطلع إيه الباشمل الغالي ده يا سي السيد دي حاجة غير البيتزا كارت؟

– هو انتي ما بتفكريش في حاجة غير بطنك يا أمينة؟

– خلاص يا عم الفيلسوف انت انزل لمستوايا وفهمني.

– الشمول المالي ده معناه ان كل حاجة تبقي مرتبطة بالبنوك والناس تستغني عن الكاش وتتعامل بالبلاستيك ماني؟

– مش ماني دي معناها فلوس برضك يا سي السيد؟

– ما شاء الله بتعرفي لغات أهو ومش عارف العربي

– يعني خلاص حايعملولنا فلوس بلاستيك عشان ماتخلصش بسرعة؟

– فلوس بلاستيك؟ تعبتيني يا أمينة أقولك أنا سايبهالك ورايح اسهر عند زبيدة.

– ألا هي الست زبيدة العالمة بتاعتك دي بتعاني كده يا خويا زينا من المصاريف؟

اسكتي المجنونة من ساعة ما عرفت ان الست فيفي عبده رجعت ترقص وهي عايزة ترجع ترقص بتقول إنها ماكبرتش أوي وإن فيفي اصغر منها بسنتين تلاتة بس والأدهي عايزة تعمل معهد تعلم الستات الرقص!

طب ينوبك ثواب اديني رقمها!

ليه ناوية علي إيه يا أمينة؟

أتدرب معاها وأوعدك خلال شهرين تلاقي في البوستة جواب من البنك يقولك مبروك يا مان جالك كارت ائتمان !