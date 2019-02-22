"ويزو" عن زوجها: "أكتر شخص يقدر يضحكني.. وعلاقتنا هزار وأكل"

قالت الفنانة "ويزو"، إن زوجها شريف حسني هو أكثر شخص يستطيع إضحاكها في الدنيا، وإن علاقتها به كانت "هزار وأكل".

وأضافت "ويزو"، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها كانت تتصل به في فترة الامتحانات ليضحكها لتخرج من اكتئاب هذه الفترة.

وأوضحت أنه لم تك بيهم علاقة عاطفية، وأن العلاقة بينهم كانت صداقة، وأنه كان على ارتباط بفتيات أخريات في فترة الجامعة.

​