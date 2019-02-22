بيلا وجيجي حديد وكايا غربر يلفتن الأنظار خلال عرض فيندي

كُرِّم المدير الإبداعي الراحل لدار أزياء فيندي، كارل لاغرفيلد، بإشادة مؤثرة خلال عرض أزياء خريف/ شتاء 2019-2020، في أسبوع الموضة في ميلانو، الخميس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعضا من محبات المصمم الرائع كان موجودا على منصة عرض الأزياء، بعد وقت قصير من تكريم العارضات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كايا غربر، والشقيقتان بيلا وجيجي حديد.

وظهرت جيجي، 23 عاما، وهي تتباهى بجسدها بثوب جريء، وهي ترتدي بوت رياضيا باللون الكريمي، وربطت شعرها للخلف، وانضمت إليها شقيقتها بيلا، وعارضة الأزياء الأخرى كايا.

ويأتي عرض الأزياء في وقت صعب إذ انضم ثلاثتهن إلى عالم الأزياء وسط الحداد على وفاة أسطورة شانيل وفيندي، كارل، وخلال عمل عارضات الأزياء على المنصة، بلا شك حزنت قلوبهن على وفاة كارل، الثلاثاء، بفعل سرطان البنكرياس، عن عمر يناهز 85 عاما، وأمدت مصادر شانيل أنه توفي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن بدا ضعيفا في المواسم الأخيرة، وكان يعاني من المرض الشديد في الأسابيع الأخيرة.

وكرمت منصة عرض الأزياء المصمم الراحل، والذي عينته فيندي لتحديث خط الفراء في عام 1967، وأثبت نجاحه مع العلامة التجارية حتى رحيله.

وأدى انخراطه مع العلامة التجارية إلى حدوث الكثير من الجدل، كما حدث في عام 2015، حيث قالت ميمي بيخيشي، مديرة بيتا في المملكة المتحدة: "فيندي دار الأزياء المرعبة، عينت كارل لاغيرفيلد الذي يرتدي ملابس مثل الحانوتي، يستمتع بوضع الجثث في مجموعاته، هذا مخجل ومثير للشفقة".

ورد كارل على ذلك قائلا: "من السهل جدا قول إنه لا يوجد فراء لكنها صناعة. من سيدفع ثمن البطالة بين الناس إذا كبحت صناعة الفراء؟ إن الصيادين ليس لديهم عمل آخر، ولا يوجد عمل آخر يقومون به."

وردا على رحيل كار، تظاهر معارضو صيد الحيوانات، وفي تكريم لكارل، كتبت كايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يؤلمني الكتابة عن هذا الشخص. عزيزي كارل لقد علمتني أشياء، أنا ممتنة لك للأبد."

وبدت جيجي رائعة في العرض، حيث الثوب الحريري الرائع الذي كان يكسوها بالكامل، والذي يبدو أنه من نسيج فاخر ومميز، بينما ارتدت كايا معطفا باللون البني، وفي هذه الأثناء، كانت بيلا ترتدي فستانا مشابها لأختها، لكن بقماشة باللون الكريمي الشيفون، وقبعة من جلد الغنم، وسحبت شعرها خلف أذنيها.

وبدت أوليفا باليرمو مثيرة في معطف باللون الكريمي، وزخارف الورد، كانت الألوان على المدرج مذهلة ودافئة لتوفير شعور خريفي مثالي للمظهر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- كارل لاغرفيلد يقود حركة رائعة من الفن الانطباعي في دار "فندي" الرومانية

- جيجي حديد تتألّق بقميص قصير بفتحة عنق وأحمر شفاه لامع في عيد الحب