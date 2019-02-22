10 أنواع من الأعشاب والتوابل مفيدة لصحة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تتميز التوابل وبعض الأعشاب بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، فهي تساعد في فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، وتحسين وظائف المخ، والحد من الغثيان، وتعزيز المناعة، كما أنها تساعد في تحسين صحة القلب، والحفاظ على صحة الجلد، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، وإزالة السموم من الجسم، حسب ما جاء في موقع "العربية".

لذلك نستعرض لكم مجموعة من التوابل والأعشاب الطبيعية التي يعمل على تحسين الصحة، حسب ما جاء في موقع "أورجانيك فاكتس" المعني بالصحة:

1-الفلفل الأحمر الحلو:

يتميز الفلفل الأحمر الحلو بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، كما أنه طارد للروائح الكريهة، لذا فإنه يساعد في الوقاية من السرطان، وتحسين صحة الفم، وتحفيز الهضم وتسهيل نمو العظام، وتعزيز جهاز المناعة، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم ويعمل بمثابة مادة مسكنة للألم.

2-بذور الينسون:

يحتوي هذا النوع من التوابل على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى خصائصه المطهرة والمضادة للالتهاب، كما أنه مصدر غني للفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز. لذا تساعد هذه البذور على زيادة الدورة الدموية والأكسجين في أجزاء الجسم مع تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة البشرة.

3- الأروروت أو نبات الطاعة:

يتميز هذا النبات الطبي المعمر بخصائصه التي تساعد على النمو، وخفض ضغط الدم، وزيادة الدورة الدموية، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

4-أوراق الغار:

تتميز أوراق الغار وهي أحد التوابل المشهورة جداً في جميع أنحاء العالم، بقدرتها على الوقاية من السرطان، وتعزيز المناعة، والحد من مشاكل الأعصاب المحافظة على صحة الفم، والعناية بالبشرة والشعر. كما أنها تساعد على تحسين وظيفة الجهاز العصبي، وتنظيم استقلاب الجسم، ومنع الإصابة بفقر الدم.

5-الفلفل الأسود:

يتميز الفلفل الأسود وهو أحد التوابل الأكثر شيوعا في العالم، بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد في الحد من الالتهاب بالجسم، وتحسين عمل الجهاز الهضمي، وتنظيم التفاعلات الأنزيمية. كما يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم ومنع السرطان بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

6-الفلفل الحار:

يتمتع الفلفل الحار بقدرته على علاج الجيوب الأنفية، وإزالة السموم من الجسم، والمساعدة في السيطرة على مرض السكري، والوقاية من الإصابة بالسرطان، وخفض ضغط الدم.

ويساعد على إنقاص الوزن، وتحسين التمثيل الغذائي، وتنظيم النشاط الهرموني، والتخلص من السموم والالتهابات المحتملة، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية.

7-نبات الكبر:

هو أحد النباتات البرية المعمرة، يساعد على منع الإصابة بالسرطان، وتعزيز المناعة، تقوية الأوعية الدموية، خفض معدل تجلط الدم، خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية. كما أنه يمد الجسم بثروة هائلة من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين K والمعادن مثل الحديد والنحاس.

8-بذور الكراوية:

تساعد بذور الكراوية في تحسين الهضم، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، والتخلص من الجذور الحرة وبالتالي منع العديد من الأمراض مثل السرطان. كما أنها تنظم ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين، وذلك بفضل احتوائها على كميات وفيرة من فيتامين B، إلى جانب مجموعة من المعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم.

9- حب الهال:

تتضمن الفوائد الصحية لحب الهال أو "الحبهان" كما يطلق عليه البعض، قدرته على المساعدة في الهضم، والحد من التشنجات، وخفض ضغط الدم، وزيادة التمثيل الغذائي، وتحسين الدورة الدموية، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين B وفيتامين C والمعادن مثل الحديد والمنغنيز والبوتاسيوم.

10-القرفة:

تتميز بقدرتها على الحد من الالتهاب، والقضاء على الألم، ضبط السكر بالدم، والقضاء على العدوى، كما تعمل على تحسين صحة القلب، وصحة العينين والجلد.