عزمي مجاهد مهاجمًا “البرادعي”: عايز يتعدم ويضرب بالجزم في ميدان عام

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - انجي بيومي

دعا الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا،لإعدام الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق؛ لتنديده بإعدام قتلة المستشار هشام بركات النائب العام.

وتابع “مجاهد” في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع سعيد حساسين عبر فضائية “الرافدين+”، مساء الخميس، إن “البرادعي عميل وخائن ويجب أن تتدخل الدولة المصرية لوقفه عند حده”.

وأضاف مخاطبًا البرادعي،: “أنت أول واحد لازم يتعدم بعد سحب قلادة النيل، ولازم تضرب بالجزم في ميدان عام لخيانتك للبلد”.

وقال البرادعي في حسابه على “تويتر”: “عقوبة الإعدام عقوبة لا يمكن الرجوع عنها الا إذا نفذت على بريء وقد أصبحت مرفوضة عالميًا لأسباب عديدة، أكثر من 170 دولة قامت بإلغائها قانونيًا أو عمليًا وأقل من 40 دولة ما زالت تطبقها، طالبت الأمم المتحدة مرارًا بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها، لا.. لعقوبة الإعدام”.