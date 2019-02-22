الجيش الليبى يعلن نجاحة فى السيطرة على حقل الفيل.. ومؤسسة النفط “قلقة”

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - أعلن الجيش الوطني الليبي الخميس سيطرته على حقل الفيل لإنتاج الغاز الطبيعي الواقع في حوض مرزق (جنوب غرب ليبيا).

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على الحقل سلمياً، وتقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

وتتولى إدارة هذا الحقل كل من “المؤسسة الوطنية للنفط” وشركة إيني الإيطالية، وكان ينتج 70 ألف برميل يومياً قبل إغلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتعليقاً على إعلان الجيش سيطرته على “حقل الفيل”، قالت “المؤسسة الوطنية للنفط” في ليبيا الخميس إنها قلقة بشأن التطورات في الحقل النفطي، وتراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة موظفيها.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن الأحد، أنه يخوض معارك عنيفة قرب حقل “الفيل” النفطي جنوب غرب ليبيا، وسط أنباء عن تحقيقه تقدما، هو الأكبر منذ بدء عملياته العسكرية بالجنوب.

وأكدت “كتيبة طارق بن زياد المقاتلة” التابعة للجيش الليبي، في بيان لها، أن “القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو مواقع الجماعات المتطرفة”.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما في جنوب ليبيا منذ الشهر الماضي.