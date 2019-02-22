أسامة كمال مهاجما اتحاد الكرة: ” اللعب بقى على المكشوف”

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - معتز عوض

طرح الإعلامي أسامة كمال، سؤالا قائلا ” هل عندما تم قبول وجود الاستثمار الاجنبى فى الكورة، كان شرط حصول المستثمر الاجنبي الموجود حاليا على بطولة الدورى العام هذا الموسم، ولن أخوض في الصراعات الموجودة بين الأهلى وانحاد الكورة، اذلي خاطب الأندية بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة ليهم كشرط لتجديدها، لأنه بموجبها بيتم الترخيص بالمشاركة في بطولات الأندية الإفريقية.

ووجه كمال عبر برنامجه “مساء dmc “، اليوم الخميس، رسالة لإتحاد الكرة قائلا “هل فى هدف من استبدال ماتش فى الدورى بماتش كأس بين نفس الناديين؟ هتفرق آيه؟ هل ينفع وأحنا بنجمع كل جهدنا عشان بطولة أمم أفريقيا إننا نعمل مشكلة من لا شىء؟ طب لو فعلا الأهلى انسحب بسبب التعنت ده وواضح إن اللعب بقى على المكشوف قوى”.

وقال كمال “هيستفيد آيه اتحاد الكورة من استبعاد الأهلى من بطولات افريقيا؟ هل عشان نادى تانى يدخل؟ تانى بأسأل لما قبلنا الاستثمار الاجنبى فى الكورة، هل كان مشروط ببطولة،و محتاجين رد؟ وللا مش مهم الرد؟”.