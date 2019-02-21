تعرفي على طريقة وضع "مكياج عيون"لإطلالة عملية مميزة

طريقة عمل مكياج عيون خفيف، أسهل ما يمكن أن تعتمده السيدات ، وهو ماكياج طبيعيّ غير متكلّف تكتمل معه إطلالة أنيقة بعيدة عن المكياج الصارخ. ومن أهم ما يلفت النظر للأنثى هو مكياج العيون، فدائماً ما تعتمد الكثير من الفتيات على رسم الكحل أو الأيلينر بشكل يومى.

أضيفي المزيد من السحر إلى عينيكِ بلمسات من السموكي الخفيف والناعم بتدرّجات تتناسب مع لون عينيكِ وفستانكِ، كالزمرّديّ، البرغاندي والورديّ مع خطوط الآيلاينر المسحوبة إلى الخارج والأعلى وشفاه ورديّة بدرجة هادئة أو صارخة.

الألوان الترابيّة والبرونزيّة

لإطلالة شرقيّة اختاري مكياج عيون ناعم بألوان ترابيّة، مع آيلاينر فوق الجفن العلويّ يصل إلى زاوية العين الخارجيّة، سواء عريض أو رفيع وفقاً لكثافة الظلال على الجفون.

استعيني بخدعة الهايلايتر الأبيض للزوايا الداخليّة للعينين وانثري المزيد من ألوان الغليتر الخفيفة على الجفن المتحرّك لمزيد من التوهّج وكثّفي الماسكارا على الرموش.

عيون متالقة بالسموكي الخفيف

المكياج الناعم خاصّة مكياج العيون يعكس الكثير من هدوء شخصيّة المرأة وأنوثتها الرقيقة، أسلوب مميّز في المكياج وأنيق في آن.

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اختاري مكياج عيون بظلّ واحد لاطلالة ملفتة