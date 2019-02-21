كريستيانو رونالدو يعتزم افتتاح فندقًا سياحيًا في بلد عربي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يبدو أن زيارة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو للمغرب لأول مرة عام 2014 كان لها تأثير كبير بعد أن احتفظ بإعجابه وانبهاره بمدينة مراكش المغربية، الملقبة بـ"عاصمة النخيل" ليقرر بعد عدة سنوات افتتاح فندقًا سياحيًا بها.

ويُعد هذا الفندق المشروع الخامس للنجم البرتغالي ضمن سلسلة كريستيانو رونالدو التجارية "بيستانا سي.آر7"، الذي ينوي افتتاحه في شهر المارس من العام الجاري.

وحسب الصور التي نُشرت فإن الفندق سيكون على مستوى عالي من الفخامة، إذ يضم 168 غرفة فندقية، ومطعمين ومركز تجاري وشقق فخمة، بجانب موقعه المميز في شارع شارع محمد الخامس الشهير، بين قصر المؤتمرات وحدائق المنارة، وفق ما نشره موقع "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن يستثمر "الدون" حوالي 40 مليون يورو أي ما يعادل نحو 45 مليون دولار، في هذا المشروع.

وقد زار النجم البرتغالي المغرب عدة مرات في السنين السابقة، إذ قضى إجازات على فترات متباعدة مع عائلته في مدن مغربية مختلفة، مثل أغادير ومراكش، وقال أكثر من مرة إنه واقع في غرام الأجواء والطقوس المغربية.

ويذكر أن هناك عدد من الرياضيين قد سبقوا رونالدو في الاستثمار من هذا النوع، مثل لاعب التنس آندي موراي، لكن مشروع رونالدو "بيستانا" له طموحات عالمية.