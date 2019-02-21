22 مارس.. عرض أزياء للمصممة سماح القاسم في رأس البر

تنظم مصممة الأزياء سماح القاسم عرضًا لأحدث تصميماتها في 22 مارس المقبل، في رأس البر، بحضور عدد من نجوم الفن، حيث تعكف حاليا على التحضيرات النهائية للعرض.

ويضم الديفيله الرابع للمصممة سماح القاسم، 50 تصميمًا لفساتين السهرة والزفاف، المستوحاة من الفساتين ذات الطابع التركي، ذات الألوان الصيفية الزاهية، التي تناسب الذوق المصري.

كما تنظم "القاسم" احتفالية كبرى لمجموعة كبيرة من النجوم في أحد الفنادق الكبرى في رأس البر، تتضمن تكريم هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى فقرات غنائية متنوعة.

​