"نهى" تطلب الخلع: "رماني بعد إصابتي بالسرطان واتجوز صحبتي"

"بعد ما جالي سرطان سابني وراح اتجوز عليا علشان يخلف رغم أن العيب منه"، بهذه الكلمات لخصت "نهى" معاناتها بعدما تركها زوجها وقرر الزواج من صديقتها بعد إصابتها بالسرطان بسبب العديد من حقن الحقن المجهري التي تسببت في إصابتها بالمرض.

تقول "نهى" لـ "هُن": "بعد زواج استمر 5 سنين اتجوز عليا علشان الإنجاب رغم أن العيب منه واتأكد من الأطباء أن المشكلة من عنده رغم أنه حاول يفهمني أن المشكلة عندي".

سنوات تخضع الزوجة الثلاثينية للعلاج وإجراء الحقن المجهري للعلاج من مرض لم تعان منه: "3 سنين بتعالج من مرض مش عندي وباخد حقن وأنا مش تعبانة لحد ما أصبت بالسرطان".

خلافات ومشاحنات مستمرة بينها وبين زوجها بعد اكتشافها أنها لم تعان من العقم وأن زوجها من يحتاج للعلاج، مضيفة: "هو مكنش بالوحشية دي قبل الجواز بس كل حاجة اتغيرت بعد سنتين من الجواز وتأخر الإنجاب لسبب أنا مليش ذنب فيه".

أكد الأطباء إصابة الزوج بالعقم ولكن رفض تصديق الفكرة جعله يقرر الزواج من أخرى لإثبات قدرته على الإنجاب، وذلك بعد إصابة زوجته بالسرطان.

"مصدقتش لما عرفت أنه هيتجوز عليا بعد ما تعبت بسبب الحقن اللي مكنتش المفروض أخدها وبدل ما يقف جنبي قرر الزواج من صحبتي وهي وافقت بحجة أن ده لمصلحتي أنه لو متجوزهاش هيتجوز واحدة تانية أنا معرفهاش".

ندالة زوجها جعلها تطلب منه الطلاق، إلا أنه رفض، فرفعت دعوى خلع للتخلص من الكابوس الذي تعيش فيه، ليقرر الاستغناء عنها وقت مرضها للزواج من أخرى.

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