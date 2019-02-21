بالصور| درة بإطلالة شتوية "كاجوال" في أحدث "فوتوسيشن"

خضعت الممثلة التونسية درة زروق لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور يوسف تايه، نشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت درة خلال الجلسة بإطلالة شتوية "كاجوال" باللون الأسود، من تنسيق ندى عادل، مرتدية سترة جلدية و"توب ستوميك"، مع سروال رياضي وحذاء أبيض اللون. وتواصل درة تصوير مسلسلها الجديد "الحرملك"، وهو مسلسل تاريخي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي وجمال سليمان وسلافة معمار وباسل خياط وباسم ياخور ونادين خوري، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحق. ​

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