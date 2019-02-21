نصائح سريعة لتنظيف الأحذية المصنوعة من جلد السويدي (فيديو)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - تعد الأحذية المصنوعة من الجلد السويدي، واحدة من أرقى وأفخم أحذية العالم، والتي منحت الرجل على مدار عقود طويلة إطلالة كلاسيكية مميزة.

وبالرغم من أناقة الجلد السويدي، إلا أنة يُشكل كارثة حقيقية عندما يأتي الأمر لعملية تنظيفه، حيث أن الجلد شديد الرقة وقليل المقاومة للماء مقارنة بغيرة من الجلود.



حيل سريعة لتنظيف الجلد السويدي

ولاستعادة نظافة وأناقة حذائك ذو الجلد السويدي، هناك العديد من الحيل السريعة التي سوف توفر عليك عناء تلك المُهمة شبة المستحيلة.

كل ما عليك فعلة هو...

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