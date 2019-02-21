بداية مميزة لـ أسبوع ميلان للموضة وعرض غوتشي سيصدمكِ!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - بدأت يوم أمس فعاليات أسبوع الموضة في ميلان للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 وكانت البداية موفقة والعروض التي تابعناها مميزة ولافتة، حيث قدمت كبرى دور الأزياء الإيطالية مجموعاتها في هذا اليوم، مثل دار “جيل ساندر” Jil Sander، و“البيرتا فيريتي” Alberta Ferretti، و“غوتشي” Gucci، و”نمبر توتني وان” N.21 وقد بدت التصاميم بشكل عام شبابية وناعمة وفيها الكثير من الأفكار الجديدة، غير أنّ عرض دار “غوتشي” Gucci كان صادمًا وفيه الكثير من الأفكار المجنونة.

فمثل العادة حاول “إليساندرو ميكايل” Alessandro Michele أن يفكر خارج الصندوق، وأن يقدّم لدار “غوتشي” Gucci تشكيلة خارجة عن المألوف، ونجح مرة أٌخرى في فعل ذلك، حيث شاهدنا تصاميم تنوعت فيها الأفكار ومصادر الوحي، وبدت مزيجًا بين الفن وبين العصور التاريخية مع العصور الحديثة، وللوهلة الأولى يعتقد من يشاهدها أنها غير قابلة للبس، لكن بعد التدقيق نلاحظ العديد من القطع المميزة التي نستطيع أن نعتمدها في مختلف المناسبات، إن تم تنسيقها بطرق مختلفة. وأكثر ما لفتنا في المجموعات، الاكسسوارات الغريبة التي ترافقت معها، وبشكل خاص الأقنعة وعصبات العيون والعقود الشائكة.





باقي العروض كانت بشكل عام ناعمة امتزجت فيها الأفكار الشبابية العصرية مع لمسات أنثوية كلاسيكية، وكان التركيز فيها بشكل خاص على موضة اللون الواحد، ولاحظنا الأبيض بشكل أساسي، كما موضة الأقمشة البراقة، إن كانت المصنوعة من خيوط الميتالك أو من الترتر البراق، إضافة إلى الكشكش والبدلات الرسمية والمعاطف الكبيرة والقصات النظيفة، وقد لفتتنا موضة الفساتين فوق البناطيل التي لاحظناها بقوة على منصات العروض.





من عرض دار “ألبيرتا فيريتي” Alberta Ferretti:





من عرض دار “نمبر تونتي وان” N.21:





من عرض دار “جيل ساندر” Jil Sander:





شاهدي مجموعات اليوم الأول من أسبوع ميلان للموضة، واخبرينا رأيكِ بها.

تابعي أيضاً:

أبرز إطلالات الشارع من أسبوع لندن للموضة لخريف 2019

أسبوع الموضة في لندن يكسر قواعد الموضة العالمية

أزياء السبعينيات ومفاجأة غريبة في آخر يوم من أسبوع نيويورك للموضة