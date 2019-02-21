زيت جوز الهند خيار نجمات بوليوود لشعر أكثر إشراقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - تعتبر نجمات بوليوود من أكثر النجمات اللواتي يتمتعن بشعر نضر وصحيّ، والسبب وراء هذه النضارة هو استخدامهن المنتظم للزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر من الأعماق وتزيد من لمعانه.



وفي طليعة هذه الزيوت يأتي زيت جوز الهند الذي يمتلك خصائص كثيرة أبرزها علاج مشاكل فروة الرأس وترطيب الشعر ومنحه مظهراً لامعاً، كذلك له دور في علاج التقصّف ومشكلة تساقط الشعر.

يدخل زيت جوز الهند في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالشعر، فهو غنيّ بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، في طليعتها حمض اللوريك الذي يعزّز البروتين في الشعر ويحميه من التساقط.

إذا أردت الحصول على شعر مشرق وصحيّ كشعر نجمات بوليوود ما عليك سوى استخدام هذه المستحضرات التي يشكّل فيها زيت جوز الهند مركباً أساسياً.

فبإمكانك أن تختاري مستحضر Dove Restoring Ritual Conditioner ذات التركيبة الغنيّة بزيت جوز الهند والذي يعمل على ترطيب الشعر وتغذية أطرافه وحمايتها من التقصّف والتلف. كما يساعد على نموّ الشعر بشكل أسرع.





أو بإمكانك أن تغذي شعرك وتزيدي من كثافته من خلال استخدام كريم TRESemme Botanique Nourish&Replenish Conditioner ذات التركيبة الخالية من البارابين والغنيّة بحليب جوز الهند والألوفيرا.





ولتحصلي على شعر مغذى من الأعماق، استخدمي الأقنعة الغنيّة بزيت جوز الهند، فهي تعزّز صحة شعرك وتمنحه النضارة لوقت أطول وتغذي الشعر من أعماقه. اخترنا لك قناع L'Oréal Elvive Extraordinary Oil Balm بتركيبة لزجة وغنيّة تعيد الشباب إلى شعرك وتعالج حالات التلف والتقصّف وتمنحه مظهراً متألقاً.