بالصور. .لقطات مذهلة لقاعات السينما حول العالم بعيون مصور فرنسي

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 06:55 مساءً - السينما هي تلك الشاشة التي تبرز وتكشف حقيقة المجتمع بمميزاته وعيوبه، وانتشرت السينما منذ أن بدأت صناعتها في أنحاء العالم معبرة عن كل دولة وكل مجتمع ومستواه الفكري والتعليمي.

ونظرا لأهميتها وانتشارها في دول العالم، قام مصور فرنسي يدعى ستيفان زاوبتزر، خلال السنوات الـ 16 الماضية بتصوير دور السينما حول العالم، ملتقطاً عدد من الصور لدور العرض السينمائي التي أنشئت منذ بداية السينما حيث تغير شكلها عبر التاريخ.

وعرض “ستيفان” صوره لدور السينما التي ضمت بلدان كثيرة منهم مصر وتونس والعراق وسوريا وباريس والمغرب ولوس أنجلوس ولندن وغيرها من البلاد.

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