انت الان تتابع تفاصيل خبر لبنان: قرار بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الحكومية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - كشفت مؤسسة فلسطينية، اليوم الخميس، عن قرار مفاجئ أصدرته وزارة التربية اللبنانية، يقضي بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجّلين بالمدارس الرسمية.

وقالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، في بيان لها، إن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيّب، أصدر أمراً بفصل الطلبة الفلسطينيين وإعادتهم للالتحاق بمدارس "الأونروا".

ورأت المؤسسة أن ذلك القرار يُعد "زيادة لمعاناة اللاجئين الفلسطينين في لبنان؛ في ظل عجز مدارس الأونروا عن استيعاب هذه الأعداد المفاجئة من الطلاب، فضلاً عن انعكاسه المباشر على التحصيل العلمي للطلاب أنفسهم".

وأكدت تلقيها مجموعة من الاتصالات من أولياء أمور الطلاب، أفادوا فيها "بأن إدارات المدارس استدعتهم بشكل طارئ وطلبت منهم نقل أبنائهم من المدارس بعد أن منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد".

وسيؤدي قرار الوزير اللبناني إلى "تسرّب مئات الأطفال الفلسطينيين خارج المدارس، وحرمانهم من حقهم في التعلّم، حسب المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل"، وفق البيان.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها؛ بعد قرار أمريكي قبل أشهر بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018 إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليوناً في 2017.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.