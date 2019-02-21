انت الان تتابع تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة قطرية في الخرطوم والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الخميس، أن طائرة ركاب قطرية اضطرت للهبوط في مطار الخرطوم.
وأوضحت الوكالة أن الطائرة اضطرت للهبوط في العاصمة السودانية بينما كانت في طريقها إلى لاغوس غربي أفريقيا، بسبب عطل مفاجئ.
يتبع..
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