سما المصري تفاجئ متابعيها بصورة منذ 15 سنة: "عايزة رأيكوا بأدب"

فاجأت الفنانة سما المصري متابعيها، بنشر صورة لها منذ عقد ونصف عقد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في الصورة، بملابس صيفية بيضاء مكشوفة، وتسريحة شعر قصيرة، معلقة: "مين دي؟.. دي أنا من 15 سنة، كنت قاصه شعري قصة المعيز"، متابعة: "ليت الشباب يعود يوما.. رأيكم بس بأدب".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على الآلاف من تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات.

يشار إلى أن سما المصري، أعلنت مسابقة حول إطلالتها بأغنيتها الجديدة "بحب الحمام"، والتي طرحتها خلال عيد الحُب، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

ونشرت "المصري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها في "الكليب"، مرتدية فستانا أحمر، مُعلقة: "هاعمل مسابقة اللي يعرف الفستان دا تحته بطانة ولا لا هيكسب عشاء معايا على ضي الشموع"، متابعة: "ملحوظة الفستان دا من أغنية على يوتيوب بعنوان (أبراج سما المصري مع الحمام في عيد الحب) عشان اللي عايز يشوف الأغنية كاملة هيلاقيها علي قناه اليوتيوب بتاعتي.. يلا ابدعوا الفستان ببطانة ولا؟".

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