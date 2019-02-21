انت الان تتابع تفاصيل خبر سترث أكثر من 195 مليون دولار.. تعرّف على القطة المليونيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 05:21 مساءً - تقترب قطة مصمم الأزياء الراحل، كارل لاغرفيلد، من الحصول على أكثر من 195 مليون دولار؛ كميراث من ثروة المصمم الشهير.

ووفقاً لما جاء في تقارير صحفية، قد يحق للقطة "تشوبيت" الحصول على ثروة لاغرفيلد بموجب القانون الألماني؛ إذا كان قد رشحها كوريث.

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وسبق للاغرفيلد أن أكد بشكل مباشر أن قطته المفضلة "لديها ثروة خاصة بها. هي وريثة"، وأيضاً سبق أن عبَّر عن حبه الشديد لها، مصرحاً أنه لو كان الأمر قانونياً لتزوجها.

وتوفي مصمم الأزياء الألماني الشهير، عن 85 عاماً، وفقاً لما أعلنته دار "شانيل" التي تولى إدارتها لمدة 36 عاماً.

يذكر أنه إلى الآن لم يتضح من الذي سيهتم بتشوبيت بعد رحيل لاغرفيلد، لكن تقارير تزعم أن عارض الأزياء براد كرونيغ ونجله هودسون كرونيغ، سيتوليان المهمة.