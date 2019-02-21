ليلى علوي عن تكريم منة شلبي بـ"أسوان لأفلام المرأة": "تستحقيها بجدارة"

هنأت الفنانة ليلى علوي الممثلة منة شلبي، على تكريمها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي": "ببارك لحبيبة قلبي منة شلبي، على تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.. تستحقيها بجدارة، عن موهبتك وشطارتك اللي ما بقاش في خلاف عليهم"، مضيفة: "بحبك أوي وبتمنالك التوفيق والنجاح دايماً في مشوارك"، مرفقة صورة لـ"شلبي" بالمهرجان.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، المشيدة بموهبة منة شلبي.

يشار إلى أن التكريم مخصص لـ3 من نجمات السينما المصرية والعالمية وهن منة شلبي، وعارضة الأزياء والممثلة الألمانية - الأمريكية باربرا بوشيه، والممثلة المصرية محسنة توفيق.

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وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساء أمس، فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثالثة بقاعة سينما هلنان والذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الحالي.

جاء ذلك بحضور سفير دولة إندونيسيا حلمي فوزي، والدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسينارست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، وبمشاركة واسعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية ووسط حضور جماهيري كبير من أهالي أسوان.

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