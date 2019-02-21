السيدات يتسائلن على فيس بوك: "عاوزين أكل من غير مواعيين"

"المواعين" واحدة من أهم وأكبر المشاكل التي تواجه السيدات، حتى أنهن أصبحن يتسائلون على "جروبات" فيس بوك : "أعمل أكل إيه من غير مواعين؟"، كما أنهم يبحثون أيضا عن أكلات مفيدة وتمد أطفالهم بالطاقة التي تساعدهم على مقاومة الطقس البارد، ولذلك تقدم لكِ "هن"، مجموعة من الأكلات التي لا تستخدمين فيها سواء إناء واحد أو صينية واحدة فقط كالتالي:

- فاهيتا الدجاج:

كل ما تحتاجينه هو تقطيع الخضروات المكونة من البصل والفلفل والدجاج إلى قطع متساوية، ثم استخدام طاسه غير لاصقة، ويمكن استخدام ملعقة الزيت، حسب الحاجة وتبدأين في طهو الطعام.

- طاجن اللحم المفرومة:

تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم والبصل "البودر"، والبابريكا وورق اللورا والحبهان، ووضعها في طاجن ويقطع عليها شرائح البصل والفلفل الأخضر، وتلف بورق "الفويل" وتدخل الفرن حتى تنضج.

- التونة المطبوخة:

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تصفى علبة التونة جيدا وتتبل بالكمون والثوم والكزبرة الجافة والخل وحلقات البصل، وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى يذبل البصل.

- طاجن السمك:

بعد التأكد من نظافته وتعقيمه يقطع صغيرا ويتبل جيدا وتقطع عليه شرائح البصل والطماطم والفلفل وتترك في الثلاجة على الاقل نصف ساعة، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

- قالب الكفتة بالبطاطس:

تتبل اللحم المفرومة جيدا بالملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم والبصل "البودر"، والبابريكا وورق اللورا والحبهان، وتشكل على هيئة كرات أو أصابع وترص في قالب الفرن، ومن تحتها حلقات البطاطس والبصل، وتغطى بورق "الفويل"، وتتدخل الفرن وتترك حتى تنضج.

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