بالصور| "القومي للمرأة" ينظم حفل توزيع قروض للسيدات المعيلة بالغربية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، حفل توزيع قروض للمرأة المعيلة تحت رعاية وحضور السيد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، حيث تم توزيع قرض حسن على 33 من السيدات المعيلات بقيمة 5 آلاف جنيه بدون فوائد بقيمة إجمالية قدرها 165 آلف جنيه ضمن مبلغ 450 آلف جنيه خصصتها محافظة الغربية للمرأة المعيلة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، حيث بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم السلام الجمهوري.

وألقت الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس كلمة قدمت فيها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم للمجلس وللمرأة على مستوى المحافظة، واهتمامه بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتصبح المرأة عنصر فعالاً بالمجتمع، وتوفر حياة كريمة لها ولأسرتها.

كما أكدت أن المحافظ قدم كافة التيسيرات وأعطى توجيهاته لتعزيز التفاعل بين المديريات والمجلس القومي للمرأة لمساعدة المرأة ودعمها في كافة المجالات، والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً لتكون عضو فاعل في المجتمع.

وألقى محافظ الغربية كلمه أكد فيها دعمه الدائم للمجلس القومي للمرأة وللسيدات المعيلات للنهوض بها، ومساعدتها في مواجهه أعباء الحياة وتوفير حياه كريمة لها ولأسرتها.

وأشار إلى أن هناك قصص نجاح لسيدات حصلن على قروض صغيرة، وأن المحافظة تعمل بشكل مكثف لتنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وتم عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المبادرة، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية في المشاركة بالنهوض بالقرى الأكثر إحتياجاً مع عدم التوقف على الـ9 قرى التي تم تحديدها على مستوى المحافظة.

وقام محافظ الغربية خلال اللقاء بزيادة المبلغ المخصص للمرأة المعيلة من المحافظة 200 ألف جنيه ليصبح 650 ألف جنيه، وأكد على دعمه الدائم لأي سيدة تعمل وتنتج لمواجهه الأعباء المعيشية وتوفير حياه كريمة لها ولأسرتها.

وأوضح أن المرأة المصرية قادرة على الإبداع والعطاء والنجاح قائلا: "نعمل من أجل حياة أفضل لجميع مواطني محافظة الغربية".

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كما أكد محافظ الغربية على دعمه الدائم للمواطن البسيط والقرى الأكثر إحتياجاً، وفي نهاية كلمته قدم الشكر للدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة.

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