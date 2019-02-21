بالصور| درة "تطل بالأبيض" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

نشرت الفنانة التونسية درة، العديد من المواد المصورة، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "درة" بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه فضفاض، ويحمل رسومات لنجوم صغيرة الحجم، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية".

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساء أمس، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثالثة بقاعة سينما "هلنان"، والذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الحالي.

جاء ذلك بحضور سفير دولة إندونيسيا حلمي فوزي، والدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسينارست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، وبمشاركة واسعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية ووسط حضور جماهيري كبير من أهالي أسوان.

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