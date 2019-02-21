مجموعة ريتشارد كوين لخريف 2019.. أكتاف ضخمة وأقدام مخفية تمًامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم ريتشارد كوين تشكيلته الجديدة لخريف 2019، والتي كانت ضخمة وفريدة من نوعها، وقدم المصمم البريطاني صورًا ظلية من وحي الأزياء الراقية ملائمة لملكات محاربي الأمازون.

وجاءت الفساتين والبدلات بأكتاف ضخمة، جعلتنا نتساءل هل يمكن لمن ترتدي هذه القطع المرور من خلال إطار الباب؟ وبتنانير البافبول الضخمة والتي تجعل الأقدام غائبة كليًا عن الأنظار.

وأتت طبعة houndstooth بنمط برّاق وباللونين الأسود والأبيض، فزينت بدلة بقصة البيبلوم الضخمة، وبرزت طبعة الورود بالألوان المائية الدهنية، إلى جانب فستان كاب حريري ضخم.

وقال المصمم، الذي عمل كمتدرب في العلامة الفرنسية ديور، إنه يريد وضع تقنيات تصميم أزياء الهوت كوتور تحت المجهر ليستكشف الجزء المتطرف منها، وأضاف: كانت الكثير من قطع الأرشيف لعلامة ديور تأتي بمشد داخلي، ولهذا السبب جميع فساتيننا تأتي مُخصّرة.

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وكالعادة، لم تغب عن التشكيلة بدلات التنورة المزينة بطبعات الأزهار والكاروهات، إلى جانب الفساتين البراقة، التي تم تنسيقها مع بدلات البودي سوت والليغينغز الأسود من قماش اللاتكس اللامع.

وبرزت الفساتين الواسعة المطبعة بأكتاف عريضة وياقات وأكمام مرصعة بالجواهر، وكذلك تنانير البافبول المتلألئة بطبعات زاهية وتطريزات، وفساتين قصيرة و نحيفة بأكمام كبيرة ومنتفخة، وفساتين سهرة مزينة بوريدات من التول والكريستال المتلألئ.

على الرغم من أن هذا العرض كان طويلاً للغاية، وفي بعض الأحيان "مبهرًا"، إلا أن كل قطعة من التشكيلة عكست السحر والأناقة والحرفية العالية والثقة.

يذكر أنه في فبراير الماضي ، حصل كوين على جائزة التصميم للملكة إليزابيث الثانية، وجلست الملكة في صفه الأمامي في سبتمبر الماضي خلال تقديمه عرض ربيع وصيف 2019.