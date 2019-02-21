احذر "القاتل الصامت" المختبئ في أجهزتك المنزلية.. واتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

في الآونة الأخيرة، توفى أكثر من عشرة أشخاص في محافظتي الدقهلية والفيوم بينهما عروسين، بسبب القاتل الصامت، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يكون متواجد في عديد من الأجهزة المنزلية خاصة المدفأة والسخان الذي يعمل بالغاز، وفي بعض الحالات من الممكن أن يسبب تسمم وحدوث حالة من الاختناق تؤدي إلى الوفاة.

ووصف مركز السموم بالإسكندرية، في بيان سابق له عن مدى خطورة غاز ثاني أكسيد الكربون، ووصفه بالقاتل الصامت، لكونه ليس له لون أو رائحة وقابل للاشتعال، موضحًا أنه ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وحول مخاطر التعرض إلى هذا الغاز، أوضح المركز أنه يمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ويؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، أو فقدان الوعي وتشنجات وإغماء في حالات أخرى.

وفيما يلي، بعض الإرشادات التي عليك اتباعها مع الأجهزة الكهربائية المتواجدة في المنزل لحماية أسرتك لعدم التعرض للخطر، بحسب ما جاء في موقع Wiki how الأمريكي، في السطور التالية:

أولًا: المدفأة:

1- يفضل قفل المدفأة قبل الذهاب للنوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالي ستشعر بالاختناق، ولا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أي رائحة للغاز.

2- تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائي، خاصة في حالة تواجد أجهزة في المنزل تعمل بالغاز.

3- لا تضع العطور وبخاخات الهواء بالقرب من المدفأة لعدم حدوث حريق بداخلها بسبب تواجد الكحوليات في العطور وهي قابلة للاشتعال.

4- في معظم الأحيان، يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، ولكن هذا خطر للغاية لا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

5- من الضروري للغاية، التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقي للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس، وعدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز ثاني أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدي إلى الموت.

6- لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها عليها لأن هذا أمر خطير، يلجأ البعض إلى وضع ملابسه فوق المدفأة لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة في عمل حريق، وعليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

ثانيًا: سخانات الغاز:

1- وضع سخانات الغاز على بعد متر واحد على الأقل من جميع الأشياء التي من الممكن أن تكون قابلة للاشتعال، بما في ذلك الستائر والكتب، والصناديق، والأثاث.

2- في حالة توصيل خرطوم الغاز لمنزلك، تأكد جيدًا أنها متصلة بالشكل الصحيح، وعدم مروره أسفل باب غرفة أخرى إذ عند غلقه لا يتسرب الغاز من داخل الخرطوم.

أما في حالة استنشاقك للغاز داخل منزلك اتبع الخطوات التالية:

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1- عند استنشاق رائحة الغاز في منزلك لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف وعدم اشتعال اللهب.

2- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة على مصراعيها للتهوية.

3- التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة.

4- يفضل التواجد خارج المنزل للتأكد من إزالة الرائحة تمامًا.

5- لا تستخدم المرواح الكهربائية لتقليل الغاز.

ثالثا: شوايات الغاز:

1- يفضل تنظيف الشبكة باستمرار للتخلص من علامات الحرق التي يكون بداخلها غز ثاني أكسيد الكربون.

2- في حالة استعمالها يفضل أن تكون في مكان مفتوح حتى لا يتكار الدخان الناتج عن الفحم في المنزل وبالتالي تستنشقه بشكل كبير.

3- عند الشواء، ابتعد قدر الإمكان عن النار ولا تقف لفترة طويلة أمام الدخان لفترة طويلة.

كما أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية يفضل عدم تشغيلها ليلاً لعدم حدوث مشكلات كهربائية وهى:

1- الغسالة الأوتوماتيكية:

ينصح بعدم تشغيل الغسالة الأوتوماتيكية خاصة أثناء النوم، ليلاً، نظرًا لعدم تسريب الماء المتواجدة في الغسالة من الداخل أو من ماسورة الماء، وبالتالي تتسرب للكهرباء، ومن الممكن أن تسبب في ماس كهربائي.

2- غسالة الأطباق:

ذات الامر الذي ينطبق على الغسالة الأتوماتيكية ينطبق على غسالة الأطباق، لذلك ينصح باستخدامها نهارًا أثناء تواجدك لضمان عدم حدوث ماس كهربائي.

3- الهاتف والشاحن الكهربائي:

ينصح بعدم وضع الهاتف في الشاحن الكهربائي ليلاً وتركه بجانبك، إذ من الممكن أن يسبب حرائق أو حدوث انفجار دون الشعور به أثناء النوم، وحدث أكثر من حادثة بسبب الشاحن الكهربائي لذلك ضعيه في مكان بعيد عنك.