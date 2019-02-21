دراسة حديثة: "المعلبات تؤثر على خصوبة الأجنة"

حذرت دراسة جديدة أجريت في جامعة بوسطن الحوامل من تناول الأطعمة المعلبة أثناء فترة الحمل لتفادي انتقال مادة BPA الكيميائية المستخدمة في الصناعات الغذائية، وتؤثر هذه المادة على خصوبة المواليد الإناث.
وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، أظهرت الدراسة أن المعلبات هي المصدر الأساسي لهذه المادة، مما يتسبب في إصابة المواليد بمشاكل صحية.
وقام فريق البحث من جامعة بوسطن بمراجعة أدلة وتجارب واختبارات أجريت بين عامي 2000 و2018، وتوصل إلى نتائج أكيدة حول خطورة أكل الحامل للمعلبات.
وأظهرت الأبحاث أن المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المعلبات تؤثر على خصوبة الأجنة لاحقاً وخاصة الإناث، وتتسبب في فشل المبيض في الإباضة.
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