هاني الناظر: "فنجان من القهوة يوميا يقاوم ظهور التجاعيد"

وضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عمل دراسة في صورة استطلاع رأي عام على مدار العامين الماضيين حول طبيعة بشرة الفتيات والشباب في سن الـ40.

وذكر: "اشتملت الدراسة على 600 شخص من الذكور والإناث في عمر الأربعينات والذين يتميزون ببشرة نضرة قليلة التجاعيد تبدو كبشرة وجه أشخاص في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات".

وطرح "الناظر" عليهم عددًا من الأسئلة عن عاداتهم الغذائية المختلفة وفترات تعرضهم للشمس وغيرها من العوامل التي تؤثر في نضارة البشرة وحيويتها، وكتب: "لاحظت اختلافات كثيرة بينهم في تلك العادات إلا أنني لاحظت أن 480 شخصًا أي بنسبة 80% منهم جمعهم شئ واحد وهو أنهم يتناولون جميعا بصفة يومية وبانتظام ما يعادل تقريبا كوب متوسط من القهوة أو النسكافية".

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وبالرجوع لعدد من المراجع العلمية تبين أن البن يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إعادة بناء خلايا الجلد، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في إنتاج مادة الكولاجين اللازمة لنضارة البشرة، والتي يتسبب نقصها في ظهور تجاعيد الوجة.

وتوجه بالنصح من خلال الحرص على تناول كوب أو فنجان متوسط الحجم من القهوة أو النسكافيه بشكل يومي، للمساعدة على مقاومة ظهور التجاعيد المبكرة وتأخير ظهور التجاعيد المعتادة التي تظهر في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات.

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