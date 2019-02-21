بالصور| الفساتين السوداء تسيطر على أزياء النجمات بمهرجان "أسوان لأفلام المرأة"

أقيمت مساء أمس فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور عدد كبير من نجمات الفن، والثقافة وصناع السينما والمشاهير بمدينة السحر أسوان.

وكان على رأس الحضور، إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والفنانة منة شلبي التي تم تكريمها أمس، والفنانة محسنة توفيق، ونور، وغيرهن.

ميز اللون الأسود إطلالات الفنانات خلال المهرجان، حيث اخترن هذا اللون مع اختلاف "ستايل" وشكل الأزياء، التي تنوعت بين الشيفون و"الجامب سوت"، والـ"أوف شولدر"، و"الكرانيش" وغيرها.

وفي ختام حفل الافتتاح لمهرجان أفلام المرأة تم تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق، والنجمة منة شلبي، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلماً سينمائياً عالمياً مع كبار المخرجين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عاماً.

كما تم تكريم خبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل الختام لمهرجان أفلام المرأة والذي يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين، وتنافس فيه 32 فيلما على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.

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