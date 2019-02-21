بالصور| من هو أحمد إبراهيم الزوج السري الثاني في حياة أنغام؟

تزامنا مع إطلاق أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، خرجت ياسمين عيسى بدعوى طلاق للضرر من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد زواجه من الفنانة أنغام، كما قالت في تصريحات لـ"الوطن".

ألبوم أنغام الأخير الذي حمل اسم "حالة خاصة جدا"، خرج بإشراف كامل من أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مشاركتهما في 6 أغاني من الألبوم نفسه، وذكرت ياسمين عيسى زوجة "أحمد" السابقة أنها لاحظت اهتمام زوجها بأنغام خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي برره لها بأنه يجمعهما عملا فنيا قريبا، لكنها فوجئت بنبأ زواجه من أنغام من الإعلام، وذلك وفق تصريحات خاصة قالتها لـ"الوطن".

من جانبها لم توضح أنغام للإعلام أو جمهورها حقيقة زواجها، وكذلك لم يخرج أحمد إبراهيم بتصريحا صحفيا ينفي أو يؤكد نبأ زواجه من أنغام، لكن صورة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لألبوم أنغام الجديد أكدت نبأ زواجهما، حيث كتب: "ألف مبروك يا حبيبتي"، لترد عليه أنغام: "مبروك علينا يا حبيبي"، حيث تعاونا فيه معا.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم:

- يبلغ من العمر 37 عاما، وأنغام في الـ47 من عمرها، أي تكبره بـ10 سنوات.

- زوجته ياسمين عيسى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة الصديقة المقربة لأنغام.

- تزوج من ياسمين منذ عام 2010، وله منها ولدين، ونشرت "ياسمين" مؤخرا صورة عائلية تجمعه بهم.

- قال مصدر مقرب من أنغام إن أحمد إبراهيم انفصل عن زوجته قبل الزواج بأنغام.

- رفعت عليه ياسمين قضية طلاق للضرر تنظر في مارس المقبل.

- قالت عنه أنغام في لقاء تليفزيوني سابق لها: "بعيش قصة حب"، لكنها لم تفصح عن تفاصيل تلك العلاقة.

- شارك أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" في 6 أغنيات، من أصل 14 أغنية، كما أشرف على الألبوم كاملا.

- قال أحمد إبراهيم إنه قام بتسجيل صوتها لكل أغنيات الألبوم.

- قال عن الألبوم إنه الأقرب لقلبه طوال مشوار 17 سنة.

Advertisements

- عمل معها سابقا في عدد قليل من أغنياتها.

- هو الزيجة السرية الثانية لأنغام، بعد زواجها من الفنان أحمد عز سرا في 2011، والرابعة بعد مهندس الصوت مجدي عارف، والموزع الموسيقي الكويتي فهد، والفنان أحمد عز.

- يتعاون أحمد مع كبار نجوم الغناء، من بينهن شيرين عبدالوهاب، وإليسا ونانسي عجرم، ومحمد حماقي.

- حصل على جائزة "الميما ميوزيك أوورد"، كأفضل موزع موسيقي عام 2013.

- ترشح في العالم 2018، لجائزة BAMA كأفضل موزع موسيقي.

​