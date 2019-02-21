المصممة منال عجاج: أنا أنثى متمردة ومغرورة وما زلت في منتصف الطريق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت المصممة السورية منال عجاج أن تضع بصمتها الخاصة في عالم الأزياء، وأن تضع نفسها في منحى ثقافي مختلف شكلاً ومضمونًا.

والحكاية عند المصممة السورية لا تبدأ بالرسم ولا تنتهي بالعرض، فالحكاية عندها حبكة وتفاصيل ورسالة مستمرة، وعلى منصة العرض الخاصة بها تعاقبت الحضارات ومرت "الآلهة عشيرة" و "زنوبيا" و"سميراميس".

وصاغت البيئة التي أحاطت بالمصممة منال في صغرها سرّ نجاحها، من ثقافة غنية فيها تفاصيل دقيقة مكّنتها من قراءة تاريخ الأزياء ومراحل تطورها قبل الخوض في غمار صناعتها.

"فوشيا" التقت المصممة السورية وأجرت معها هذا الحوار: