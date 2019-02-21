متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت المصممة السورية منال عجاج أن تضع بصمتها الخاصة في عالم الأزياء، وأن تضع نفسها في منحى ثقافي مختلف شكلاً ومضمونًا.
والحكاية عند المصممة السورية لا تبدأ بالرسم ولا تنتهي بالعرض، فالحكاية عندها حبكة وتفاصيل ورسالة مستمرة، وعلى منصة العرض الخاصة بها تعاقبت الحضارات ومرت "الآلهة عشيرة" و "زنوبيا" و"سميراميس".
وصاغت البيئة التي أحاطت بالمصممة منال في صغرها سرّ نجاحها، من ثقافة غنية فيها تفاصيل دقيقة مكّنتها من قراءة تاريخ الأزياء ومراحل تطورها قبل الخوض في غمار صناعتها.
"فوشيا" التقت المصممة السورية وأجرت معها هذا الحوار:
كانت هذه تفاصيل خبر المصممة منال عجاج: أنا أنثى متمردة ومغرورة وما زلت في منتصف الطريق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.