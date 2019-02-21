منى زكي تهنئ منة شلبي لتكريمها بمهرجان أسوان

كٌرمت الفنانة منة شلبي في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أمس الأربعاء، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبو العلا.
ونشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة منة شلبي، وهنأتها على تكريمها بالمهرجان.
وعلقت "منى" على الصورة قائلةً: "ألف ألف ألف مليون مبروك تكريمك في مهرجان أسوان يا منه يا حبيبتي، تستحقيها بجداره لإنك موهوبه وتستحقي أكتر من كده كمان، بحبك وكان نفسي ابقى معاكي .. مبروك يا جدعة ياموهوبه".
وكان التكريم مخصص لـ3 من نجمات السينما المصرية والعالمية وهن منة شلبي، وعارضة الأزياء والممثلة الألمانية - الأمريكية باربرا بوشيه، والممثلة المصرية محسنة توفيق.
ويتنافس على جوائز المهرجان 32 فيلمًا، منها 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلمًا بمسابقة الأفلام الطويلة، كما استحدث المهرجان لأول مرة مسابقة خاصة للأفلام المصرية ذات جوائز منفصلة.
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