ايديال ستاندرد تعلن عن تعاونها مع استوديو التصميم الايطالي بالومبا سيرافيني أسوتشاتي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت شركة "ايديال ستاندرد" Ideal Standard ، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج حلول عالية الجودة لحمامات المباني السكنية والتجارية والصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن التعاون مع المهندسين الإيطاليين المعماريين البارزين وأستوديو التصميم المرموق "بالومبا سيرافيني أسوتشاتي" Palomba Serafini Associati، حيث جاء هذا الإعلان خلال ديسمبر 2018 في إطار مشاركتها بمعرض "ترينالي ميلانو".

وتهدف الشركة إلى الارتقاء برؤيتها التصميمية إلى آفاق جديدة من خلال تأسيس مركزاً للتصميم في مدينة "ميلان" كمساحة يتعاون فيها كل من "لودوفيكا سيرافيني" Ludovica و"روبرتو بالومبا" Palomba عن كثب مع خبراء "ايديال ستاندرد" وفرقهما الخاصة.

وتأتي الخطوة الجديدة انسجاماً مع معايير "ايديال ستاندرد" وتاريخها الحافل بالابتكار والنجاح، والجمع بين أحدث التقنيات والرؤى الجمالية المتقدمة التي تواكب أحدث التطورات الاجتماعية وتعيد رسم ملامح مفاهيم الحمامات.

وتجدر الإشارة إلى أن "ايديال ستاندرد" قد تعاونت في فترة الخمسينيات والسبعينيات مع عمالقة من أمثال "جيو بونتي" Gio Ponti و"أكيلي كاستيليوني" Achille Castiglioni ، ولعبت دوراً هاماً في تحويل الحمام من مجرد غرفة تؤدي وظيفة معينة إلى مساحة للعيش حقيقية وتتمتّع بأهمية جدية في المنازل.

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وفي الوقت الذي تعيش فيه مختلف المجتمعات تغيرات متسارعة بشكل مذهل، تتطلع شركة "ايديال ستاندرد" Ideal Standard إلى بناء تراث خاص بها متحدية ذاتها ومصمميها بهدف إطلاق مفاهيم مبتكرة وجديدة تسهم في تشكيل ملامح المستقبل.

وتعاونت شركة "ايديال ستاندرد" Ideal Standard خلال مسيرتها مع قائمة كبيرة من كبار المصممين، ما يجعلها من ألمع الأسماء في عالم التصميم.

ويهدف تعاونها مع سيرافيني وبالومبا إلى إعادة استكشاف تراثها واستلهام مفاهيم جديدة تواكب القرن الحادي والعشرين.



وقال روبرتو بالومبا: عند تصميم كل مشروع وتنفيذه بالشكل المطلوب فإنه يكتسب طابعاً ساحراً يتجاوز وظيفته العملية، وتشهد على ذلك العديد من تصاميم "ايديال ستاندرد" التي أبدعتها ايقونات إيطالية لامعة مثل بونتي Ponti وكاستيليوني Castiglioni، مضيفاً أنه يشعر بالشرف للسير على خطى هؤلاء العمالقة الإيطاليين ووتقديم الدعم لـ "ايديال ستاندرد" لمواصلة مسيرة الابتكار وطرح مفاهيم جديدة ليس فقط بالحمامات بل فالتصميم بشكل عام.

ومن المقرر أن يتم عرض النتائج الأولى للتعاون الجديد بين "ايديال ستاندرد" Ideal Standard و Palomba Serafini Associati خلال المعرض التجاري "ISH 2019"، وهو المحفل الأهم في العالم حول إدارة المياه والطاقة في المباني والذي يتم استضافته في مدينة فرانكفورت بألمانيا في الفترة من 11 إلى 15 مارس 2019.