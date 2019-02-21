أمل كلوني تتحدّى الثّلوج بجمبسوت أحمر لحضور "بيبي شور" ميغان ماركل!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما حصلت على لقب "أجمل إطلالة ضيْفة" في زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الملكي، يبدو أنّ المُحامية العالمية أمل كلوني لن تدعَ هذا اللقب يُسلب منها في حفل البيبي شور الفاخر الذي أقامته دوقة ساسكس في نيويورك الأربعاء.
ووصلت زوجة الممثل العالمي جورج كلوني مُرتديةً واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق، تألّفت من جمبسوت لونه أحمر صارخ بتوقيع العلامة الأمريكية Sergio Hudson، جاء بستايل حمّالات السباغتي والبنطلون الفضفاض، وفي منتصفه حزام عريض مُطابق للون الجمبسوت.
أكملت أمل إطلالتها الملكية بوضع بليزر أسود على كتفيها، اكتفت به لحماية نفسها من ثلوج نيويورك؛ فالأناقة والستايل هُما عنوان إطلالات أمل كلوني، حتّى في الظّروف الجويّة المُتجمدة.
ولكي تحتفظ بلقب "الإطلالة الأجمل"، انتعلت كلوني كعبا عاليا لونه ذهبي، في حين حملت حقيبة كلاتش من اللون الأحمر ومُطبّعة بنقشة سوداء، واعتمدت مكياجًا ورديّاً ناعمًا، كما زيّنت أذنيها بأقراط هوب ذهبية مُتوسطة الحجم.
يُذكر أنّ أمل كلوني كانت مُستضيفة بيبي شور صديقتها ميغان ماركل إلى جانب لاعبة التنس العالمية "سيرينا ويليامز"، والذي أقيم في فُندق The Mark الواقع في ولاية نيويورك؛ إذ حجزت الدّوقة طابقه العلوي الضّخم، والذي وصفه الفندق بـ "القلعة في السّماء".
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