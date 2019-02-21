تامر دهب: محمد رمضان "لا ينام".. وهذه حقيقة زواجي من صافينار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الماكيير السينمائي تامر دهب عن مواقفه مع نجوم الفن خاصة مع مشاركته في العديد من المسلسلات الدرامية التي يجرى التحضير لها لشهر رمضان المقبل.

وتطرق دهب في حديث مع "فوشيا" إلى عمله مع الفنانة العائدة إلى الشاشة من جديد حلا شيحا التي تركت الحجاب وتحضر للمشاركة في دراما رمضان 2019، لافتًا إلى أنّ "حلا" لا تحب المكياج، بالإضافة إلى علاقته بالفنان محمد رمضان الذي يعد "دهب" ماكييره الخاص" ويجرى التحضير لمسلسل "زلزال".

وعن حقيقة زواجه من الراقصة صافينار قال الماكيير السينمائي إن "ما جرى كان كواليس فيلم ومن قبيل المزحة"، حيث نشر في السابق مجموعة من الصور عبر "فيسوك" للراقصة صافيناز أثناء عملها مكياجا، إذ ظهرت الراقصة فى إحدى الصور، وهى تمسك بدبلة الماكيير، والذى علق عليها قائلاً، "ديه بقى المفاجأة صافيناز خطبتني وأنا اللي جهزت العروسة".

ورفض تامر دهب اختيار لون معين كموضة لكل عام، معتبرًا أن الموضة هي المكياج الذي يليق بكل شخصية على حدة.