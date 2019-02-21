تعرّفي على أفضل 5 أمصال لجعل الرموش أكثر كثافة

حظيت أمصال إطالة الرموش في ظل الاحتفال باليوم الوطني للرموش، وجعلها أكثر كثافة على شعبية كبيرة بين السيدات، وبعيد عن استخدام الماسكرا و الرموش الاصطناعية يمكنك تحويل رموشك إلى رموش أطول وأكثر كثافة من خلال الاستخدام اليومي لبعض المنتجات، والتي أظهرت كفاءتها من خلال تجارب العديد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم دوقة ساكس ميغان ماركل التي أكدت في تصريح لها لمجلة "ألور" عام 2014 أنها تستخدم مصل رابيد لاش.

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وتستعرض صحيفة "ميرور" أفضل 5 أمصال لإطالة الرموش طبيعيا:

1. مصل رابيد لاش المعزز بالفتيامينات

يعد هذا المصل الأكثر شعبية بين المستخدمين، بسبب محتواه من الفيتامينات، وقيامه بتغذية وتقوية الرموش منعها من السقوط، وتقول العلامة التجارية إن أفضل النتائج يمكن رؤيتها بعد 8 أسابيع من الاستخدام.

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2. مصل نمو الرموش من جوش

يرجع جزء كبير من شعبية هذا المصل لسعره، 14.99 جنيها إسترلينيا، ونتائجه مقارنة ببعض العلامات التجارية الفاخرة الأخرى التي تعد بنتائج مماثلة، إذ سارع العملاء بنشر مراجعات رائعة له عبر موقع "سوبردرج" مع قول واحد "النتائج مذهلة".

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3. مصل ليلاش

حقّق هذا المصل نتائج مذهلة ظهرت عبر الإنترنت، مع صور لقبل وبعد الاستخدام فقط خلال 3 أشهر، ويبدو نتائجه تظهر استدارة الرموش وكثاقتها وقتامتها أيضا.

4. مصل مايبلين لاش سينسايشينال

يعدّ مصلا آخر للنمو وتتم مراجعته بشكل جيد عبر موقع "سوبردرج" يجعل هذا المصل الرموش أكثر كثافة في 4 أسابيع، مع تحسين الرموش بشكل كلي بنسبة 90 في المائة.

5. مصل إن 7 لاش إمباكت

يمكن استخدامه على الحواجب والرموش معا، يحقق نتائج يمكن رؤيتها في 8 أسابيع فقط مع الاستخدام المنتظم.

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