كيف تتصرفين عند دخول أي شئ في أنف طفلك؟.. نصائح ضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

الأطفال دائمًا مستكشفين صغار يحاولون معرفة ماهية الأجسام المحيطة بهم بواسطة حواسهم، وفي من الأبوين قد يضع الطفل أجسام غريبة في فمه أو أنفه، ما يعرضهم لمخاطر ومشكلات صحية متعددة، كالاختناق وعدم القدرة على التنفس والتسمم.. وغيرها، فكيف نتعامل في تلك الحالة؟

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