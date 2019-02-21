بـ"حذاء على الوسط وشراشيب".. 4 إطلالات لنوال الزغبي تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعتبر النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أيقونة للموضة والجمال في العالم العربي، حيث صنَّفها خبراء الموضة ومُحبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أكثر النجمات أناقة، فهي تتمتع بذوق رفيع وخبرة في انتقاء الإطلالات.

وتحرص النجمة الذهبية، على أسلوب كلاسيكي ممزوج باللمسات العصرية في اختيار فساتينها في جميع مناسباتها، حيث اعتمدت في أحدث ظهور ليها خلال مشاركتها في برنامج "ديور المشاهير" أربع إطلالات متنوعة، حملوا جميعًا توقيع دار الأزياء العالمية "La bourjoisie".

1- الإطلالة الأولى

أطلت بفستانٍ طويل لامع تدرجت ألوانه من أعلى حتى الأسفل بين التركواز والفضيّ، ميرميد من خامة البايت المطرز الممزوج بالتل.

وقالت مصممة الأزياء المصرية شيماء الحسيني لـ"الخليج 365" إنَّ لون الفستان سيصبح موضة رائجة خلال الموسم المقبل 2019، والتصميم رائع ومناسب لقوامها الممشوق، ومتناغم مع الميكاج وتصفيفة الشعر المنسدلة التي حرصت على اعتمادها في جميع الإطلالات.

2- الإطلالة الثانية

ارتدت فستانًا cold اللون تميز بقصة الشراشيب الستان، وجاء off shoulder .

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عن تصميم هذا الفستان؛ قالت "شيماء" إن الفستان بلونة المميز أضفى رونقًا وأنوثة إلى جمالها، كما أن اختيارها لموديل off shoulder الذي يعود لحقبة الخمسينات موفق للغاية لأنه كان موضة العام الماضي وانتشر بكثرة، ومن المتوقع أن يستمر بقوة هذا العام أيضًا.

3- الإطلالة الثالثة

اختارت فستانًا أسود اللون، قصير، مصنوع من خامة التل المطرز، وجاء ببطانه من نفس اللون أقصر من طول الفستان.

وأشارت " شيماء" إلى أن تصميم هذا الفستان رأيناه كثيرًا الآونة الأخيرة على السجادة الحمراء، وخلال مناسبات عديدة، لذا وصفت هذه الإطلالة بالعادية.

4- الإطلالة الرابعة

خطفت " نوال" الأنظار بالإطلالة الأخيرة التي وصفها البعض بالغريبة، حيث اختارت إطلالة من قطعتين الجزء العلوي بأكمام طويلة ومكون من توب مطرز ولامع، بينما جاء الجزء الأسفل على هيئة هوت شورت ستان اللون، وتميز الاطلالة بحزام منسدل على منطقة الخصر يتخذ شكل الحذاء.

وأوضحت "شيماء" أن نوال الزغبي من النجمات المحظوظات اللاتي يستطعن ارتداء الهوت شورط ويظهرن بشكل جذاب به، وذلك لأنها تتمتع بقوام رشيق.

وأكدت مصممة الموضة وخبيرة الأزياء أن هذه الإطلالة من أفضل إطلالتها.