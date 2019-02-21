عبايات أنيقة لـ المرأة الخليجية... لن تصدقي أسعارها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 01:32 مساءً - عبايات خليجية أنيقة تناسب المرأة العربية، أمرٌ تبحث عنه النساء الخليجيات بشكل مستمر، وهي لهذا تنفق الكثير من المال والوقت والمجهود.

فالعباية أصبحت مع الوقت القطعة التي لا يمكن لأي سيّدة عربيّة الاستغناء عنها في خزانتها، لما لهذه الإطلالة من أناقة ورصانة يعكسان شخصية المرأة العربية، لذا تسعى النساء إلى اقتنائها.

ولاحظنا في الآونة الأخيرة، اتجاه أشهر دور الأزياء العالمية إلى تخصيص باب في عروضهم لـ العبايات، ما جعل العباية موضة عالمية تأخذ في التوسع والانتشار، حتى زاحمت الكثير من التصاميم الأخرى.

اخترنا لكِ الخليج 365 من المول.كوم من لوك ستايل مجموعة واسعة من العبايات الأنيقة والتي تليق بالمرأة التي تبحث عن إطلالة راقية ومحتشمة وبأسعار ستفاجئكِ.



عباية من الندى بتصميم بحريني باللون الأسود المطرز



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عباية رمادية من الكريب مزينة باللؤلؤ



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عباية بيضاء من الندى مطبّعة بالورود



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عباية نسائية باللونين البيج والأسود



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عباية خليجية باللون البيج



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نصائح لاختيارعبايتك العملية:



- الطول

احرصي على ألا تكون العباية طويلة للغاية فتجمع غبار الطرقات وتجديها مهترئة بعد فترة بسيطة، الخيار الأمثل لطول العباية هو أن تكون غير ملامسة للأرض بمسافة تبعد 2-3 سنتيمترات.



- الأكمام

قد لا تولين اهتمامًا لهذه النقطة عند اختيار العباية، ولكن الأكمام من العوامل المهمة في العباية العملية، تجنبي كثرة التفاصيل في الأكمام واختاري أكمام بتصميم بسيط وقياس مناسب لتوفر لك الراحة عند الحركة.



- الجيوب

لن تصدقي الفرق الذي تحدثه الجيوب في عبايتك إلا بعد تجربتها، يمكنك طلب إضافة الجيوب عند شراء العباية، كما يمكن أن تكون مضافةً للعباية بطرية خفيّة غير ظاهرة على التصميم الخارجي.



- اللون

اعتمدي الألوان الحيادية ويفضل دائمًا اللجوء للعبايات السوداء عند اختيار العباية العملية البسيطة، حيث يناسب اللون الأسود جميع الحقائب والإكسسوارات مهما كان لونها ولن تحتاجي للتفكير بطريقة تنسيقها كل يوم.



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