بالصور| أول حفل "زواج مثلي" بين فتاة لبنانية وآخري فلبينية

علاقة صداقة تحولت لحب بين فتاة لبنانية وآخرى فلبينية، فشهدته بلدة "قرنة شهوان" شرق بيروت، علاقة بين فتاتين تطورت لعقد قران بينهما، لتوثق أول حالة زواج "مثلي"، وهو الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أُقيم الحفل داخل منزل الفتاة اللبنانية بحضور عدد من أفراد العائلة وصديقاتهن المقربات، وظهرت كل منهن مرتدية وشاح من الورود، وتبادلا خواتم الزفاف، وفقًا لما نشرته صفحة "وينيه الدولة".

وسط البالونات التي زينت المنزل، قامت الفتاتين بتقطيع قوالب "الكيك"، التي وضعت أمامهن، وتبادلا القبلات والعناق، ليعلنا عن زواجهن واتفقهن على بناء منزل زوجي على أسس متينة وتفاهم واضح وحب أبدي.

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وسبق أن شهدت لبنان اعتصامًا في 2016 من قبل مجموعة من الأشخاص الداعمين للمثلية لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، والذي يعاقب على العلاقات المثلية بالسجن لمدة قد تصل إلى عام.

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