بالصور والفيديو| بحضور عمرو دياب.. تفاصيل حفل زفاف الفائزين بمسابقة "الهضبة"

أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف الثنائي "هدير وإسماعيل" الفائزين بتحدي "فرحنا بالهضبة"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وهو التحدي الذي أطلقه في سبتمبر الماضي بالتعاون مع أحد شركات الاتصالات، التي أعلنت أنها ستتولى تنظيم حفل زفاف بالمجان للثنائي الفائز.

ونشر عمرو دياب صورتين من حفل الزفاف بصحبة العروسين، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا: "ليلة رائعة.. أتمنى لكم السعادة".

وأظهرت عدد من المقاطع المصورة المتداولة من الحفل، اندماج العروسين بالرقص على أغاني "الهضبة" الحديثة والقديمة، وجاء بينها "الليلة، ويتعلموا، ده لو إتساب، وقمرين".

وظهرت العروس خلال الحفل بفستان طويل منفوش، ومزود بذيل طويل ومرصع بفصوص لامعة، بتوقيع المصمم سامو هجرس، الذي أعلن مسبقًا رغبته في الاشتراك بالمسابقة، فيما جاء المكياج بسيطًا بأنامل خبير التجميل علاء التونسي.

وكان عمرو دياب قد أعلن في سبتمبر الماضي مسابقة حول ألبومه الجديد، وكتب: "لكل المخطوبين اللي في مصر.. أعملوا فيديو لأغنية (يتعلموا) على هاشتاج (#فرحنا_بالهضبة) وأحلى فيديو فودافون هتعمله فرحه وعمرو دياب هيغني فيه".

ولاقت مسابقة "الهضبة" تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المشاهير، الذين أعلنوا نيتهم للمشاركة في المسابقة، فأعلن مصمم الأزياء سامو هجرس مشاركته بتصميم فستان زفاف للعروس، ما دفع المصور أحمد راغب للانضمام في سباق حفل زفاف الأسطوري بتصوير العروسين، بالإضافة إلى مشاركة خبير التجميل علاء التونسي بمكياج العروس.

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