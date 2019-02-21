«نانيس» تطلب الخلع: «شيك بره البيت وبيلبس تحت البدلة كلسون أبيض»

بعد زواج استمر عدة أشهر، أقدمت «نانيس. ع» 33 عامًا، ربة منزل، على إقامة دعوى خلع حملت رقم 1588/2018 ضد زوجها «أسامة. م» 43 عامًا، مهندس مدني، بسبب استحالة العشرة بينهما، بسبب اختلاف الثقافة والتربية.

علاقة إعجاب بدأت منذ نحو 11 شهرًا، انتهت بالموافقة على الزواج بين الطرفين، لكن الخلافات بينهما بدأت سريعًا، تروي «نانيس» لـ«هن»: «اتعرفنا على بعض في المكتب بتاعه كنت عايزة أجدد شقتي وجارتي نصحتني أروحله وحصل خلاف بيني وبين أحد مساعديه واشتكيت له وبدأت علاقتنا بعد ما خلصت الشقة.. انجذبنا لبعض بسبب ظروفنا المتشابهه لأن إحنا الاتنين مطلقين وعندنا أولاد».

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خلافات بدأت بعد الزواج مباشرة، مضيفة: «أكتر حاجة عجبتني فيه فترة التعارف بينا إنه كان مودرن وذوق ومش شرقي عشان كدا فكرت ارتبط بيه.. كان متقبل طريقة لبسي وتعاملي مع الناس وإني بدخن عادي.. لكن من أول ما سافرنا شهر العسل وبدأت شخصيته الحقيقية تبان كل الأقنعة اللي حاططها وقعت لأن متلبسيش ده بتكلمي ده ليه كدا صوت ضحكتك عالية مع إن ده كان عادي قبل كدا.. ومقارنتي بمراته الأولى أصلها كانت بتعمل وتخلي وكانت محجبة ومش عارف إيه».

مشاحنات بين الزوجين خلال فترة زواجهما، توضح الزوجة الثلاثينية: «عايزني أتعامل معاه على إنه سي السيد وأعمل كل حاجة بمزاجه ومشوفش صحباتي ولا أروح النادي عشان أنا ست متجوزة وميصحش أدخل وأخرج من غير جوزي.. حتى طريقته في البيت كأنه راجل فلاح في الأرض بيلبس كلسون أبيض ولما جبتله بوكسر رفض يلبسه بحجة ده للعيال الفرافير هما اللي بيلبسوه مش راجل محترم وبيقعد قدام الشغالة ياكل على الأرض.. بس أهم حاجة برا البيت بيه عربية وساعة وبرفان يجنن وببدلة شيك جدا لكن البدلة تحتها كلسون أبيض وعقله كمان جواه راجل شرقي.. مقدرتش أتحمل الازدواجية دي أنا شابة صغيرة وعايزة راجل استمتع بحياتي معاه.. فلجأت لمحكمة الأسرة لأنه بقاله شهرين مش بييجي البيت ورافض يطلقني».

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